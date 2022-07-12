Первый случай оспы обезьян выявили в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риск распространения оспы обезьян в Европейском регионе, куда входит в том числе и Россия, оценивается как высокий. По ее словам, также ситуацию осложняет нетипичное течение болезни у зараженных.

По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случаев оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%.

Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Позднее в ВОЗ заявили, что отношения к этому решению не имеют.

