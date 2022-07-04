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Москва 24

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Общество

09:19

В РФ достаточно вакцин для профилактики паротита, кори и краснухи – Росздравнадзор

обществомедицина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Американская фармкомпания MSD уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Россию этих вакцин. Уведомление по закону должно поступить не менее чем за год, сообщает РИА Новости с ссылкой на надзорное ведомство.

В Росздравнадзоре заявили, что российских вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита на рынке достаточно.

В Минздраве после этого заверили, что прекращение поставок вакцин не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в России.

Ранее сообщалось, что в РФ случаи оспы обезьян не выявлялись, при этом принятые Роспотребнадзором меры профилактики достаточно снижают риски появления вируса.

Оспа обезьян была выявлена в 50 странах мира. Большинство случаев приходится на Европу – 86%. Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В ВОЗ же заявили, что отношения к этому решению не имеют.

Эпидемиолог Вадим Покровский, в свою очередь, отметил, что в России в ближайшие несколько месяцев могут появиться единичные случаи заражения оспой обезьян. Эксперт пояснил, что распространению заболевания способствует отсутствие ограничений на перемещение между странами.

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