Эпидемиолог назвал возможный срок появления оспы обезьян в России

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В ближайшие несколько месяцев в России могут появиться единичные случаи заражения оспой обезьян, заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

"Они будут преимущественно завозные – то есть либо у иностранцев, либо у людей, заразившихся за рубежом. Главное не дать распространиться этому заболеванию, вовремя выявить. Так как оно не очень заразное, можно будет остановить его на начальной стадии", – рассказал эксперт "Ленте.ру".

Покровский пояснил, что распространению заболевания способствует отсутствие ограничений на перемещение между странами. Ареал увеличивается из-за того, что несколько десятилетий люди не прививались от натуральной оспы. При этом он считает маловероятным возникновение пандемии.

"Оспа обезьян может быть во всех странах, но по несколько случаев", – добавил Покровский.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риск распространения оспы обезьян в европейском регионе, куда входит в том числе и Россия, оценивается как высокий. По ее словам, также ситуацию осложняет нетипичное течение болезни у зараженных.

По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случая оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%.

Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В ВОЗ же заявили, что отношения к этому решению не имеют.

