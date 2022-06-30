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В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в своем Twitter.

"Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз оспа обезьян. Он находится в изоляции", – заявил министр.

По словам Коджи, других случаев заражения вирусом в результате контакта с данным пациентом обнаружено не было.

"Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте", – уточнил министр.

Как сообщалось, к настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения оспой обезьян в 50 странах. Один случай закончился летальным исходом. В ВОЗ расценивают риск распространения болезни в глобальном масштабе как умеренный.

Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%) и Африка (2%). Единственный на данный момент летальный исход зарегистрирован в Нигерии.