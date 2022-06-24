ВОЗ заявила, что не нужно отменять массовые мероприятия из-за оспы обезьян

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Представитель ВОЗ Амайя Артаскоз Глария заявила, что на сегодняшний день нет необходимости отменять массовые мероприятия из-за оспы обезьян.

"В настоящее время мы не рекомендуем отменять или откладывать какие-либо мероприятия в регионах, где были выявлены случаи заражения оспой обезьян", – передает РИА Новости ее слова.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку оспы обезьян пандемией.

По ее данным, уже в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян, вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям.

Позднее представители ВОЗ акцентировали внимание на том, что подобные заявления никоим образом не связаны с их организацией.