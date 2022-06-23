Яровая прокомментировала объявление оспы обезьян пандемией

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Объявление глобальных экзотических пандемий является попыткой переключения государств в повестку непредвиденных экономических расходов и социальных потрясений, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"И мы не можем не учитывать те формирующиеся очень опасные действия, которые совершаются в военно-биологических проектах под управлением США. Этот проект создается не только по периметру границ России, он форматируется в масштабах всего мира. И когда на этом фоне появляются экзотические заболевания в разных регионах мира, должна существовать настороженность и способность выявления того, что же на самом деле является источником", – приводятся ее слова на сайте Госдумы.

Яровая также назвала подобные заявления очередным американским проектом.

По ее словам, парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины уже обозначила необходимость оценки и принятия мер безопасности по недопущению распространения в РФ данной инфекции.

"Рассматриваем и оцениваем эту информацию в рамках выявленного высокого интереса к натуральной оспе украинского биологического проекта Пентагона. А также скандальных фактов обнаружения на территории США пробирок с натуральной оспой и разработок в Канаде", – добавила вице-спикер Госдумы.

Она подчеркнула, что Россия выступает против биологического оружия.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. По ее данным, уже в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям.

Позже во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не имеют никакого отношения к объявлению пандемии оспы обезьян.

