ВОЗ заявила, что не имеет отношения к объявлению пандемии оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что не имеет никакого отношения к объявлению пандемии оспы обезьян.

"Это не было заявлением ВОЗ. По-видимому, какая-то группа под названием Всемирная сеть здравоохранения сделала эти заявления, но они никоим образом не связаны с ВОЗ", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ВОЗ.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку оспы обезьян пандемией.

По ее данным, уже в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян, вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям.