Великобритания объявила режим ЧП из-за обнаружения следов вируса полиомиелита

18:18
Фото: AP Photo/Frank Augstein
ЧП национального масштаба объявлен в Соединенном Королевстве из-за обнаружения следов второго серотипа дикого полиовируса (PV2), сообщает Life.ru.
Как отметили в Агентстве по безопасности в области здравоохранения страны, следы были обнаружены на заводе по очистке сточных вод Лондона в период с февраля по июнь 2022 года.
Уточняется, что данным заводом обслуживаются районы с населением менее 4 миллионов человек. Согласно данным агентства, от 1 до 3 случаев ассоциированного с вакцинами вируса полиомиелита во взятых из сточных вод образцах фиксируются в Великобритании ежегодно.
"Предыдущие случаи обнаружения фиксировались после того, как индивидуум, получивший за рубежом пероральную полиомиелитную вакцину, совершал поездку в Великобританию и на короткий период оставлял следы вакцинного полиовируса", – говорится в заявлении ведомства.
В нынешнем же случае обнаруженные изоляты вируса являются генетически связанными друг с другом.
Британские власти напомнили, что вирус полиомиелита способен вызывать серьезные заболевания, в том числе паралич. Однако такие случаи фиксируются редко и связаны с тем, что инфицированный не прошел курс вакцинации.
В ведомстве уточнили, что последний случай заражения диким полиовирусом на территории Соединенного Королевства был выявлен в 1984 году. А 2003 году Великобритания объявила об окончательной победе над вирусом.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир на сегодняшний день не готов к новой инфекции и началу еще одной пандемии.
Кроме того, он заявил, что в настоящий момент человечество находится только в середине пандемии COVID-19, поэтому очень важно продолжать следовать всем мерам профилактики.
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