Оснований для распространения сибирской язвы в РФ нет – Роспотребнадзор

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Оснований для распространения в России сибирской язвы нет, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что проводится в полном объеме комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Работу контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее сообщалось, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой. По словам главы региона Владимира Владимирова, женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. При этом Владимиров подчеркнул, что угрозы жизни заразившейся нет.

Владимиров рассказал, что в настоящее время с жителями станицы ведется разъяснительная работа. По его словам, угрозы распространения болезни нет. Глава региона пообещал установить все обстоятельства заражения и источника болезни.

До этого Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в России из-за риска завоза чумы. Высшим должностным лицам российских регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекции среди населения.

Региональным властям также поручили определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы.

