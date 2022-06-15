Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в связи с риском завоза чумы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в России из-за риска завоза чумы. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.
Высшим должностным лицам российских регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекции среди населения. В частности, необходимо проинформировать граждан о мерах профилактики чумы.
Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора посоветовали предложить варианты актуализации мероприятий против чумы. Кроме того, ведомство рекомендовало оценить готовность больниц в случае выявления инфицированного.
Региональным властям также поручили определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы. Обеспечить возможность проведения таких мероприятий возложили на руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.
Ранее доктор биологических наук Валентин Рыльников рассказал, что в Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы. Эксперт отметил, что крысиные отходы жизнедеятельности представляют опасность для человека, так как могут вызвать геморрагическую лихорадку, холеру и другие заболевания. Биолог отметил, что бороться с этим явлением можно с помощью уборки, которую стоит делать в респираторе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что в РФ созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов. Она подчеркнула, что разработаны их пилотные технологии выпуска. По ее словам, степень защиты животных от заражения, например эшерихиозом, составит около 90%. Эффективность зарубежных вакцин при этом оценивается в 26%.
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