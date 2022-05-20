В РФ созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы

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В России созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что разработаны их пилотные технологии выпуска. По ее словам, степень защиты животных от заражения, например эшерихиозом, составит около 90%. Эффективность зарубежных вакцин при этом оценивается в 26%.

По словам Голиковой, в стране завершилась первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний за счет выборочного подавления Т-клеточного иммунитета. Она подчеркнула, что число пациентов в России, для которых эта терапия может оказаться эффективной, составляет почти миллион человек.

Голикова отметила, что на генетические технологии возлагаются большие надежды в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и животноводстве, промышленности, пищевом производстве и других отраслях.

Вице-премьер также рассказала, что применение генетических технологий в области сельского хозяйства позволило создать и передать на испытание новые линии пшеницы с повышенным содержанием белка и сокращенным периодом созревания. Благодаря этому объем производства отечественной пшеницы высокого класса увеличится до 7%.

"Широкое внедрение достижений генно-инженерной деятельности требует появления адекватного новой реальности законодательства. Определения пределов допустимости использования генетических технологий, без создания препятствий для их развития. Особое звучание приобретают этические вопросы, и, безусловно, важнейший из них – это генетическая информация", – цитирует Голикову РИА Новости.

В заключение она отметила, что нужны механизмы, которые обеспечат права граждан, определят вопросы получения, использования и защиты генетических данных каждого человека. По ее словам, кабмин работает над решением этих задач.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность больниц на случай выявления холеры. Регионы должны принять дополнительные меры по повышению готовности медработников к выявлению случаев холеры и оперативному обследованию пациентов с подозрением на нее. Кроме того, необходимо усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод и отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки заболевания.

