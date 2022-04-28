Роспотребнадзор призвал обеспечить готовность больниц на случай выявления холеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность больниц на случай выявления холеры. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Регионы должны предпринять дополнительные меры по повышению готовности медработников к выявлению случаев холеры и оперативному обследованию пациентов с подозрением на нее. Кроме того, необходимо усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод и отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки заболевания.
Также Роспотребнадзор призвал рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации.
Ранее в России на санитарно-карантинных пунктах усилили контроль из-за детского гепатита, который обнаружили в 12 странах. Также с большинством государств, где есть вспышки этого заболевания, ограничили авиасообщение. Как заявили в Роспотребнадзоре, риск завоза гепатита в Россию крайне низкий. На данный момент в РФ нет ни одного случая.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения
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