Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения

В России на санитарно-карантинных пунктах усилили контроль из-за детского гепатита, который обнаружили в 12 странах. Также с большинством государств, где есть вспышки этого заболевания, ограничили авиасообщение.

Как заявили в Роспотребнадзоре, риск завоза гепатита в Россию крайне низкий. На данный момент в РФ нет ни одного случая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в нескольких странах Евросоюза, а также в США были выявлены почти 170 случаев заражения острым гепатитом неизвестного происхождения у детей. Один ребенок скончался, а 17 заболевшим понадобилась пересадка печени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.