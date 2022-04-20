Почти 100 тысяч работников в России находятся в простое – Минтруд

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В настоящее время порядка 98 тысяч работников в России находятся в режиме простоя. Об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
"Если говорить в абсолютных цифрах, это в 2,5 раза больше, чем на 1 марта. Что касается цифр, заявленных к высвобождению (увольнению. – Прим. ред.), то это около 50 тысяч человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено", – сказал Пудов.
Накануне во время заседания комиссии кабмина по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций Сергей Собянин заявил, что критических явлений на рынке труда в российских регионах не фиксируется. Поддержанию ситуации в норме способствуют, по его словам, программы, запущенные как министерством труда РФ, так и властями самих субъектов страны.
В середине марта стало известно, что правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях антироссийских санкций. В частности, свыше 25,5 миллиарда рублей получат регионы для создания временных рабочих мест и организации оплачиваемых общественных работ.
Собянин заявил, что ситуация с занятостью в столице находится под контролем
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