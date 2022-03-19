Правительство выделило более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российское правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что свыше 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан. Такую помощь смогут получить 400 тысяч россиян.

В сообщении говорится, что более 7 млрд рублей направят на реализацию региональных программ. Еще около 6 миллиардов рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над формированием кадрового центра для работников покинувших РФ зарубежных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за трудностей с поставками работнику гарантируется две трети оклада.

Ситуация в сфере занятости обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

