Уровень бедности в РФ остается высоким, несмотря на снижение в 2021 году – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился до 11,4%, однако все еще остается достаточно высоким, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, ситуация в российской экономике сейчас непростая. Баталина напомнила, что под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

"Вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами", – цитирует ее РИА Новости.

По словам первого замминистра, среди россиян с такими доходами доля граждан с детьми очень высокая, поэтому в первую очередь помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации.

По данным Росстата, в IV квартале 2021 года численность россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 12,4 миллиона человек, что составляет 8,5% населения страны. Данный показатель снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, за год число малообеспеченных россиян уменьшилось на 1,1 миллиона человек.

По сравнению с III кварталом 2021 года число россиян, находящихся за границей бедности, уменьшилось на 3,6 миллиона человек (2,5%). Средняя численность малообеспеченных граждан по итогам 2021 года составила 16,1 миллиона человек, или 11% от всего населения России.

Владимир Путин сообщил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Это адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и новые рабочие места.

Глава государства также подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.