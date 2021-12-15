Путин перечислил меры, необходимые для повышения доходов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Для повышения доходов граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места – один из ключевых элементов, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях", – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.

Ранее Путин пообещал дать поручения правительству по оказанию поддержки бездомным россиянам. По его мнению, ситуация с нуждающимися в медпомощи и питании гражданами должна вызывать чувство стыда у чиновников.

