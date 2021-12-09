Путин призвал тщательно проработать законопроект о бытовом насилии

Фото: depositphotos/Yaruta

Необходимо тщательно проработать законопроект о бытовом насилии, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченность, связанную с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет", – сказал президент.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о принятии до конца года закона о профилактике семейно-бытового насилия.

По ее словам, для эффективной профилактики необходима слаженная работа всех систем: женских кризисных центров, психологов и всего государства.

