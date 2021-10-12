В ГД оценили слова Матвиенко о принятии закона о профилактике бытового насилия

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о принятии до конца года закона о профилактике семейно-бытового насилия.
"Я думаю, что он уже назрел, потому что дискуссии в обществе продолжаются. Насилие – это не только кулаки и побои: насилие – это психологическое давление, нагрузка", – приводит слова Бессараб RT.
По ее словам, для эффективной профилактики необходима слаженная работа всех систем: женских кризисных центров, психологов и всего государства.
"Я думаю, что надо выносить, надо обсуждать и принимать взвешенное решение с учетом всех сторон", – заключила Бессараб.
Ранее Матвиенко заявила, что доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию. При этом она отметила, что споры вокруг законопроекта еще будут возникать. По ее мнению, такая реакция приемлема для обсуждения на площадке Госдумы.
"Жизнь в большом городе": домашнее насилие
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