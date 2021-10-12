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Общество

20:59

В ГД оценили слова Матвиенко о принятии закона о профилактике бытового насилия

общество

Фото: Depositphotos/reginaavramova.gmail.com

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о принятии до конца года закона о профилактике семейно-бытового насилия.

"Я думаю, что он уже назрел, потому что дискуссии в обществе продолжаются. Насилие – это не только кулаки и побои: насилие – это психологическое давление, нагрузка", – приводит слова Бессараб RT.

По ее словам, для эффективной профилактики необходима слаженная работа всех систем: женских кризисных центров, психологов и всего государства.

"Я думаю, что надо выносить, надо обсуждать и принимать взвешенное решение с учетом всех сторон", – заключила Бессараб.

Ранее Матвиенко заявила, что доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию. При этом она отметила, что споры вокруг законопроекта еще будут возникать. По ее мнению, такая реакция приемлема для обсуждения на площадке Госдумы.

"Жизнь в большом городе": домашнее насилие

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