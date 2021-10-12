Матвиенко заявила о необходимости принятия закона о профилактике бытового насилия

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Доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сенаторы планируют активно продвигать проект.

"Есть ряд законов, которые в большей степени затрагивают женщин. Это больше, так скажем, социальные законы. Да, мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы думаем, что мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс – о профилактике семейно-бытового насилия", – сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Она считает, что споры вокруг законопроекта еще будут возникать. По ее мнению, такая реакция приемлема для обсуждения на площадке Госдумы.

"Его надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать", – добавила председатель Совета Федерации.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркнула, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой. Она напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.