Верховный суд защитил право россиянки на самооборону при домашнем насилии

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Верховный суд РФ защитил право женщины на самооборону при домашнем насилии. В ведомстве подчеркнули, что защита своей жизни не является преступлением, сообщает РИА Новости.

В суд поступила жалоба жительницы Волгоградской области. Согласно материалам дела, между женщиной и ее сожителем возникла ссора. По словам местной жительницы, мужчина специально придумал повод для спора. Когда женщина резала хлеб, сожитель напал на нее с кулаками. Пострадавшая начала задыхаться и оттолкнула мужчину, ударив его ножом в грудь.

"Местный житель выжил, а женщину обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью. После дело переквалифицировали в превышение пределов самообороны, однако с таким решением не согласился адвокат обвиняемой", – говорится в сообщении.

Верховный суд объяснил, что в состоянии необходимой обороны причинение вреда противнику не является преступлением.

"При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу", – пояснили в ВС РФ.

Суд постановил, что женщина нанесла единственный удар ножом в момент реальной опасности, когда ее жизнь была под угрозой. Приговор был отменен, а уголовное дело закрыто. За женщиной признали право на реабилитацию.

Ранее сообщалось о гибели женщины, которую избил и поджег супруг. Ссора между супругами произошла на бытовой почве.