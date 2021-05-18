Эксперты объяснили, надо ли прощать мужу первую пощечину

Расхожие фразы "Бьет – значит любит" и "Стерпится – слюбится" не имеют отношения к народной мудрости, когда дело касается насилия в семье. Как понять, что отношения пора разрывать, и можно ли прощать мужу первую пощечину? Москва 24 с помощью экспертов отвечает на эти вопросы.



Без компромиссов

"Выйти замуж – не напасть, главное – замужем не пропасть", – во все времена твердят женщины, битые, увы, не только жизнью. Не всегда эта истина доходит до молодых как предупреждение. Многие девушки беспокоятся только о том, как найти и удержать мужчину. Любого. Даже такого, который в сердцах способен отвесить спутнице жизни оплеуху.

"Уходить ли от партнера, который поднимает руку? Однозначно – да", – заявляет семейный психолог Оксана Гусева. По словам эксперта, если искать компромиссы и исключения, в каких случаях можно остаться, то каждая жертва подумает, что это касается именно ее, воспримет на свой счет – и драгоценное время будет упущено. "Все дело в том, что жертвы склонны оправдывать агрессию по отношению к себе из-за катастрофически низкой самооценки", – отмечает психолог.

И, по словам юриста, специалиста по семейному праву Виктории Шакиной, невозможно оправдать домашнее насилие в отношении женщины ни при каких жизненных обстоятельствах. "Все конфликты в семье должны решаться мирным путем и достижением компромисса, – считает специалист по семейному праву, – Ссоры не должны переходить в физическую плоскость. Помните: мужчина, который однажды поднял руку на женщину, сделает это снова".



Кто виноват?

Эксперт Оксана Гусева подчеркивает, что чаще всего жертвы насилия наблюдали похожую модель поведения в детстве в своей семье и просто не знают, что бывает по-другому.

"Дети, которые видели насилие в семье или сами страдали от него, забирают эту модель поведения во взрослую жизнь. Они не умеют жить и получать любовь иначе, – комментирует Оксана Гусева. – Ребенок, на глазах которого папа бьет маму, считает, что это норма, потому что он думает, что родители плохому не научат. Дети, которых били родители, не знают границ своего тела и часто становятся жертвами насилия не только физического, но и сексуального".

По словам семейного психолога, агрессоры – это неуверенные в себе люди. Они не знают, как самоутвердиться, и срываются на близких, которые не смогут ответить. Обычно жестокие партнеры сами были жертвами насилия и психологического давления. Такие люди склонны и к зависимости.

Семейный психолог призывает задуматься тех, кто терпит побои и унижения, о том, та ли это жизнь, которой они хотели бы для себя и своих близких, о таком ли будущем мечтали.



Как попадают в ловушку

Когда в прессу просачиваются подробности семейных трагедий, люди удивляются, почему несчастные годами терпели агрессивное отношение партнеров. Психолог обращает внимание на то, что у семейного насилия есть обратная сторона, которая "приманивает" жертву.

"Чаще всего после потасовки агрессор извиняется, всячески замаливает свою вину, признает, что он поступил неправильно. Наступает так называемый конфетно-букетный период. Все дело в том, что до этого в партнерах копилось эмоциональное напряжение, недовольство, а потасовка является мощнейшей разрядкой. Весь негатив будто уходит. Начинаются любовь и романтика, которых жертве так хотелось и не хватало. У жертвы создается псевдоощущение, что ее любят. Но все это ненадолго – ровно до следующей точки кипения", – поясняет психолог.

Эксперт советует обязательно работать над своей самооценкой и личными границами. "Агрессорам свойственно втаптывать партнеров в грязь, обесценивать. Под воздействием психологического давления вы начинаете верить, что вы ничтожество и ничего не можете изменить. Пора учиться ценить себя и брать ответственность за свою жизнь. Надо найти иные способы проявления любви и внимания к вам, кроме тумаков", – говорит Оксана Гусева.



Что делать?

Юрист Виктория Шакина предполагает, что многие женщины боятся уйти от мужчин, которые поднимают на них руку. Причин немало – например, финансовая зависимость, общие дети и даже угрозы жизни и здоровью со стороны партнера в случае ухода.



юрист Виктория Шакина Чувство одиночества и бессилия, боязнь изменений – а вдруг будет хуже? – не дают женщинам начать новую полноценную жизнь.

Если нет надежды на лучшее, а существование кажется беспросветным, специалист по семейному праву советует напоминать себе каждый день, что безвыходных ситуаций не бывает. Жертва может обратиться за защитой от домашнего насилия не только к адвокату или в правоохранительные органы, но и в бесплатные кризисные центры, которые оказывают разнообразную помощь и поддержку одиноким женщинам и матерям с детьми.

"Уходить лучше так, чтобы мужчина об этом ничего не знал и не догадывался, в какую конкретно организацию вы обратились, – комментирует Виктория Шакина. – Если же тотальный контроль не оставляет места для тайн, то можно сделать звонок в кризисный центр и "заказать пиццу": будьте уверены, специалисты поймут, какая помощь вам нужна".



"Ты не одна"

Специалист по семейному праву рассказывает, что в России существует около 150 кризисных центров (государственных и общественных), в которые могут обращаться женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

"В Москве 6 лет назад открылся первый специализированный государственный кризисный центр помощи женщинам и детям, пострадавшим от любых форм насилия в семье, – рассказывает Виктория Шакина. – Он работает круглосуточно. Женщина, одна или с ребенком, может получить здесь убежище даже без документов. Все бумаги сотрудники центра соберут потом. Первые сутки женщины проводят в изоляторе, где проходят стандартное медобследование, после чего переводятся в "стационар". Это гостиничный номер с собственным душем и санузлом, где есть все необходимое для нормальной жизни. Чтобы минимизировать контакты с агрессором, дети переводятся в ближайшие к кризисному центру школы или на домашнее обучение: учителя приходят прямо в "стационар". Убежище предоставляется на несколько месяцев, в течение которых пострадавших обеспечивают трехразовым питанием, медицинской и психологической помощью".

Жертвам семейного насилия проводят психологическую диагностику для выявления проблем, а при необходимости оказывают им медицинскую помощь. После курса реабилитации, включающего работу с психологом, арт-терапию, физиотерапию, сеансы массажа, занятия пилатесом и самообороной, разрабатывается план действий на предстоящий год.

"Женщина, которая страдает от домашнего насилия, должна помнить простые слова: "Ты не одна", – говорит Виктория Шакина. – Надо найти в себе силы сделать главный шаг – уйти от агрессора, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. А помощь и поддержка на этом непростом пути обеспечена".

