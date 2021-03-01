Жительница Люберец пожаловалась на преследования со стороны бывшего возлюбленного

Жительница Люберец пожаловалась на преследование бывшим возлюбленным. По словам женщины, он не дает ей прохода: всячески угрожает, портит имущество и даже довел до смерти ее отца. Она рассказала, что неоднократно обращалась к правоохранителям, однако каждый раз безрезультатно. Рассказываем детали произошедшего и разбираемся, куда обращаться в таких случаях.

"Он говорит, что наймет киллера"

В своем Instagram 37-летняя жительница Люберец Екатерина обвинила в преследовании своего бывшего возлюбленного Владимира. По ее словам, угрозы и различные домогательства длятся уже около года.

Еще когда Екатерина была с ним в отношениях, с ней связалась некая Яна, с которой мужчина встречался ранее. Об этом женщина рассказала радиостанции "Говорит Москва".

"И я узнаю, что он преследует и угрожает ей, а также ее родителям ежедневно. Я решила с ним разойтись. Поначалу он ходил ко мне с цветами и просил подождать какое-то время. Яна ему сломала жизнь, она должна быть отомщена, [говорил] что он болеет душой и ему нужна моя поддержка. Бредни сумасшедшего", – объяснила она.

Однако, не добившись желаемого, он начал атаковать родителей Екатерины. В итоге у папы, по словам женщины, не выдержало сердце и он умер. Но и это не смогло остановить Владимира. Теперь он портит имущество бывшей возлюбленной, караулит ее у подъезда, встречает в разных концах Москвы и даже избил, поделилась пострадавшая на своей страничке в Instagram.





из Instagram Екатерины Он способен на убийство, так как такие люди вряд ли здоровы. Он прямо мне говорит, что наймет киллера, денег у него много, а сам будет за границей. И кажется, что человек, который много говорит, по сути, не способен к действиям. Но это самообман! Способны они на все ради осуществления задуманного. Тем более если этот человек еще и употребляет наркотики.

По словам женщины, она неоднократно обращалась с заявлениями в полицию, но там говорят, что для принятия мер "недостаточно оснований".

"Он считает себя богом, первым человеком в Люберцах, говорит, что у него много связей сверху. Полиция бездействует, не реагирует. Иногда даже посмеиваются и предлагают мне сдаться ему и жить с этим сталкером счастливо, купаясь в деньгах", – рассказала она в соцсетях.

А у Владимира своя версия происходящего. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он рассказал, что женщина мстит ему за отношения.

"Это она от обиды, наверное, какой-то. Мстит мне за то, что я ей машину не купил. Она же девушка такая – за деньги, ну сами понимаете, не могу дальше говорить. Просила машину очень, я ей, естественно, не купил, вот она и решила мне отомстить", – объяснил мужчина.

Вместе с тем Владимир отверг обвинения в причастности к смерти отца Екатерины. По его словам, в это время он отдыхал на юге.





Владимир бывший возлюбленный Екатерины У меня уже столько угроз от нее поступает по телефону. Столько мне хотят морду набить, убить меня хотят. Я уже скрываюсь на съемной квартире, никто не знает, где я... Она же мне машину облила кислотой, я попал на 250 тысяч ремонта.

Мужчина также подчеркнул, что Екатерина жила с ним исключительно из-за денег.

Бороться до конца

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Я считаю, что здесь проблема в плоскости правоприменения, а не в плоскости отсутствия инструментов правовых. Когда банально не реагируют на заявления граждан, когда заявления игнорируются, жалобы не принимаются к рассмотрению, не проводятся необходимые действия по разным причинам и по причине нежелания ввязываться в такой долгоиграющий процесс со стороны правоохранителей", – сказал парламентарий.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Я убежден, что при должной реакции правоохранительных органов можно избежать каких-либо негативных последствий, когда своевременно будет оказана помощь. Когда мы говорим об исправлении ситуации с домашним насилием, надо прежде всего менять отношение к обращениям граждан внутри правоохранительной системы.

В свою очередь юрист Виктория Данильченко в беседе с Москвой 24 заявила, что единственной защитой со стороны законодательства на данный момент является статья "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса РФ. Но и с ее применением, по словам эксперта, не все так просто.

"Применяться эта статья может только в случае, когда угроза может быть реально осуществима в момент высказывания этой угрозы. То есть если вам по телефону говорят, что наймут киллера для вас, то основанием для возбуждения уголовного дела такая угроза стать не может. А вот если человек с ножом в руках говорит, что сейчас зарежет вас, вот тогда статья может быть применена", – объяснила юрист.

Однако в любом случае обратиться в полицию с заявлением нужно, уверена Данильченко. При этом нужно приложить все доказывающие преследование факты: скриншоты переписок, СМС, записи телефонных звонков, а также данные человека, которого вы подозреваете.

"Отсутствие состава преступления – частая причина отказа в возбуждении уголовного дела в таких случаях. Но останавливаться не стоит. Необходимо написать заявление в прокуратуру о бездействии полиции. Очень часто это заставляет участкового, например, провести проверку, найти преследователя и как минимум провести с ним беседу", – сказала специалист.

Вместе с тем юрист напомнила, что помощь жертвам домашнего насилия оказывают кризисные центры.