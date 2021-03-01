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Жительница Люберец пожаловалась на преследования со стороны бывшего возлюбленного

"Он способен на убийство". Подробности преследования жительницы Люберец
общество

Жительница Люберец пожаловалась на преследование бывшим возлюбленным. По словам женщины, он не дает ей прохода: всячески угрожает, портит имущество и даже довел до смерти ее отца. Она рассказала, что неоднократно обращалась к правоохранителям, однако каждый раз безрезультатно. Рассказываем детали произошедшего и разбираемся, куда обращаться в таких случаях.

"Он говорит, что наймет киллера"

Фото: instagram.com/sychova16

В своем Instagram 37-летняя жительница Люберец Екатерина обвинила в преследовании своего бывшего возлюбленного Владимира. По ее словам, угрозы и различные домогательства длятся уже около года.

Еще когда Екатерина была с ним в отношениях, с ней связалась некая Яна, с которой мужчина встречался ранее. Об этом женщина рассказала радиостанции "Говорит Москва".

"И я узнаю, что он преследует и угрожает ей, а также ее родителям ежедневно. Я решила с ним разойтись. Поначалу он ходил ко мне с цветами и просил подождать какое-то время. Яна ему сломала жизнь, она должна быть отомщена, [говорил] что он болеет душой и ему нужна моя поддержка. Бредни сумасшедшего", – объяснила она.

Однако, не добившись желаемого, он начал атаковать родителей Екатерины. В итоге у папы, по словам женщины, не выдержало сердце и он умер. Но и это не смогло остановить Владимира. Теперь он портит имущество бывшей возлюбленной, караулит ее у подъезда, встречает в разных концах Москвы и даже избил, поделилась пострадавшая на своей страничке в Instagram.

Он способен на убийство, так как такие люди вряд ли здоровы. Он прямо мне говорит, что наймет киллера, денег у него много, а сам будет за границей. И кажется, что человек, который много говорит, по сути, не способен к действиям. Но это самообман! Способны они на все ради осуществления задуманного. Тем более если этот человек еще и употребляет наркотики.
из Instagram Екатерины

По словам женщины, она неоднократно обращалась с заявлениями в полицию, но там говорят, что для принятия мер "недостаточно оснований".

"Он считает себя богом, первым человеком в Люберцах, говорит, что у него много связей сверху. Полиция бездействует, не реагирует. Иногда даже посмеиваются и предлагают мне сдаться ему и жить с этим сталкером счастливо, купаясь в деньгах", – рассказала она в соцсетях.

А у Владимира своя версия происходящего. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он рассказал, что женщина мстит ему за отношения.

"Это она от обиды, наверное, какой-то. Мстит мне за то, что я ей машину не купил. Она же девушка такая – за деньги, ну сами понимаете, не могу дальше говорить. Просила машину очень, я ей, естественно, не купил, вот она и решила мне отомстить", – объяснил мужчина.

Вместе с тем Владимир отверг обвинения в причастности к смерти отца Екатерины. По его словам, в это время он отдыхал на юге.

У меня уже столько угроз от нее поступает по телефону. Столько мне хотят морду набить, убить меня хотят. Я уже скрываюсь на съемной квартире, никто не знает, где я... Она же мне машину облила кислотой, я попал на 250 тысяч ремонта.
Владимир
бывший возлюбленный Екатерины

Мужчина также подчеркнул, что Екатерина жила с ним исключительно из-за денег.

Бороться до конца

Фото: instagram.com/sychova16

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Я считаю, что здесь проблема в плоскости правоприменения, а не в плоскости отсутствия инструментов правовых. Когда банально не реагируют на заявления граждан, когда заявления игнорируются, жалобы не принимаются к рассмотрению, не проводятся необходимые действия по разным причинам и по причине нежелания ввязываться в такой долгоиграющий процесс со стороны правоохранителей", – сказал парламентарий.

Я убежден, что при должной реакции правоохранительных органов можно избежать каких-либо негативных последствий, когда своевременно будет оказана помощь. Когда мы говорим об исправлении ситуации с домашним насилием, надо прежде всего менять отношение к обращениям граждан внутри правоохранительной системы.
Ярослав Нилов
депутат Госдумы

В свою очередь юрист Виктория Данильченко в беседе с Москвой 24 заявила, что единственной защитой со стороны законодательства на данный момент является статья "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса РФ. Но и с ее применением, по словам эксперта, не все так просто.

"Применяться эта статья может только в случае, когда угроза может быть реально осуществима в момент высказывания этой угрозы. То есть если вам по телефону говорят, что наймут киллера для вас, то основанием для возбуждения уголовного дела такая угроза стать не может. А вот если человек с ножом в руках говорит, что сейчас зарежет вас, вот тогда статья может быть применена", – объяснила юрист.

Однако в любом случае обратиться в полицию с заявлением нужно, уверена Данильченко. При этом нужно приложить все доказывающие преследование факты: скриншоты переписок, СМС, записи телефонных звонков, а также данные человека, которого вы подозреваете.

"Отсутствие состава преступления – частая причина отказа в возбуждении уголовного дела в таких случаях. Но останавливаться не стоит. Необходимо написать заявление в прокуратуру о бездействии полиции. Очень часто это заставляет участкового, например, провести проверку, найти преследователя и как минимум провести с ним беседу", – сказала специалист.

Вместе с тем юрист напомнила, что помощь жертвам домашнего насилия оказывают кризисные центры.

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