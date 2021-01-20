"Вышла замуж за идиота". Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия

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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия.

"Женщины выходят замуж за идиота, а потом разводят руками. Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе", – заявил Милонов во время онлайн-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

Депутат также в ходе конференции раскритиковал законопроект о домашнем насилии. По его словам, тот документ, который был представлен, является копией американского законодательства, назвав его "уродством".

"В России очень много говорят про закон о домашнем насилии, но при этом мало, кто понимает, что это за закон. То уродство, которое было представлено предварительно нам, это не закон, это просто копия некого набора выдержек из американского законодательства. Там совсем другая система, у нас это не работает", – заявил Милонов.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркнула, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой. Она напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаях жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

