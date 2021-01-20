Оксана Пушкина не должна заниматься насилием – Милонов

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов заявил, что зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина не должна заниматься вопросами о насилии.
"Насилие должны прекращать правоохранительные органы. Никакие Пушкина Оксана и другие персоны не должны этим заниматься. Они могут собирать аналитику, получать гранты, но не должны заниматься прекращением насилия", – заявил Милонов во время онлайн-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".
В ходе конференции он также заявил, что сейчас нужно активно говорить не о принятии закона о домашнем насилии, а о работе полиции. По его словам, в настоящее время сотрудники полиции не могут защитить население от насилия, потому что занимаются другими делами.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркнула, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой. Она напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаях жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.
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