Закон о домашнем насилии должен распространяться не только на женщин – главред Glamour

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Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева заявила, что закон о домашнем насилии должен распространяться не только на женщин. Об этом она сообщила во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

"Закон о домашнем насилии должен распространяться не только на женщин, но и на мужчин, детей и пожилых граждан. Однако сейчас, конечно, мы видим, что женщины страдают от домашнего насилия больше", – заявила Эрднеева.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой. Депутат подчеркнула, что, согласно данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в около 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Конференция состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации. Свои истории можно прислать в WhatsApp по телефону 8 (926) 266-24-24.