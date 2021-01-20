Фото: скриншот трансляции Москва 24

Стартовала онлайн-конференция Москвы 24 "Дом без насилия". Она состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущий Леонид Закошанский и Маргарита Грачева – жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.

Тема домашнего насилия стала обсуждаемой в России. Новости об избиении жен на глазах у ребенка и смертях от побоев стали завсегдатаями информационных лент. Страдают от домашнего насилия и мужчины, и женщины, и дети, однако последние наиболее сильно подвержены рискам.

К сожалению, ситуация меняется медленно, а ее реальные масштабы трудно представить, поскольку большинство жертв зачастую боятся обратиться в полицию и признаться, что они регулярно подвергаются физическим и психологическим издевательствам.

Присоединяйтесь к онлайн-конференции на https://www.m24.ru/special/violence и https://vk.com/infomoscow24.