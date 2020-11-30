Детский омбудсмен взяла на контроль дело москвички, сообщившей о насилии со стороны отчима

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под контроль дело несовершеннолетней жительницы столицы, сообщившей о насилии со стороны отчима. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что подросток попала в психиатрическую больницу имени Сухаревой. Там девушка рассказала специалисту о том, что подверглась насилию со стороны отчима. Сейчас она находится в больнице. Представители департамента труда и соцзащиты предложили семье помощь.

"Сейчас работают правоохранительные органы, они и поставят точку в этом деле, выяснят, что было и чего не было. Мы будем держать это дело на контроле", – заявила Ярославская.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о необходимости разработки мобильного приложения для жертв домашнего насилия, чтобы столкнувшиеся с проблемой женщины имели возможность максимально оперативно обратиться за помощью.

