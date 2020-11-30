Суд вынес приговор мужчине, оставившему детей в аэропорту Шереметьево

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Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии мужчину, оставившего двоих детей в аэропорту Шереметьево в январе 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд признал Виктора Гаврилова виновным по статьям "Оставление в опасности" и "Кража". При этом подсудимый признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой. Он пояснил, что считает аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей без присмотра взрослых.

26 января 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице.

Ранее суд постановил ограничить Гаврилова в родительских правах. С мужчины также взыскали алименты на содержание детей. Несовершеннолетние были оставлены в семье матери.