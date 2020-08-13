Бросившего в Шереметьево детей мужчину ограничили в родительских правах

04:07
Фото: СК РФ
Суд в Хабаровском крае вынес приговор бросившему в Шереметьево детей мужчине из Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.
Так, суд постановил ограничить Виктора Гаврилова в родительских правах.
"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца", – отмечается на сайте.
С мужчины также взыскали алименты на содержание детей. Уточняется, что несовершеннолетние были оставлены в семье матери.
"Судом установлено, что 26 января 2020 года ответчик оставил в помещении Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина <...> несовершеннолетних сыновей", – подтвердили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что отец оставил детей и улетел в Ростов-на-Дону. По факту случившегося в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре.
Оставленных в Шереметьево детей передали матери
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