Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево

Отец бросил двух сыновей в аэропорту "Шереметьево"

Мужчина оставил двух своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью воздушной гавани Анну Захаренкову.

Отмечается, что отец бросил двоих мальчиков возраста 8 и 5 лет в терминале D.

"Дети находились без сопровождения взрослого. Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО", – сообщила Захаренкова.

По ее словам, мужчина вместе с детьми прилетел из Хабаровска, а после бросил сыновей посреди аэропорта. В вещах оставленных детей обнаружили их свидетельства о рождении и записку от отца. Что в ней – пока не разглашается.

Ранее женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки в Томске. Новорожденную девочку нашли жильцы дома, которые позвонили в скорую помощь. Прибывшие на вызов медики осмотрели ребенка, после чего доставили в областной перинатальный центр.