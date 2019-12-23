Приемные родители отказались от ребенка, которого уже привезли к ним в Якутию

Приемные родители из Якутии отказались приютить двухлетнего мальчика, который ранее жил в столичном Центре имени Дмитрия Рогачева. Здесь ребенка лечили от тяжелейшего первичного иммунодефицита, сообщает телеканал Москва 24.

Историю о мальчике вся страна узнала осенью 2019 года. Малыш оказался в больнице без взрослых – мать его бросила, других родственников у ребенка не было. После курса лечения оказалось, что и выписывать его некуда, поэтому малыш остался жить в медицинском центре.

Впоследствии мальчиком заинтересовалась семья из Якутии. Женщина обратилась в центр, сказала, что хочет усыновить ребенка. Она общалась с ним по видеосвязи. Ребенок с няней приехали в республику, однако новые родственники не приняли его. После этого малыш провел длительное время в детском доме, однако медики считают, что он пока не готов к общению с другими детьми из-за не до конца сформированного иммунитета.

Мальчик поступил в Центр имени Дмитрия Рогачева с диагнозом "иммунодефицит". В медицинском учреждении ему пересадили костный мозг от родной матери, которая впоследствии бросила его в больнице. На данный момент ребенок здоров и его жизни ничего не угрожает.

"Трансплантация была проведена довольно быстро после попадания ребенка в клинику, и трансплантация, на наш взгляд, прошла достаточно удачно. Сейчас ребенок достаточно в неплохом состоянии, его можно считать здоровым. Тем не менее эти пациенты как минимум несколько лет нуждаются в достаточно серьезной реабилитации, потому что на восстановление иммунитета уходит достаточно много времени", – объяснил Дмитрий Балашов, заведующий отделением гемопоэтических стволовых клеток Центра имени Дмитрия Рогачева.

Впрочем, забрать ребенка в семью уже можно. Даже наличие братьев и сестер не является противопоказанием. Что касается приемных родителей, то они должны быть подготовлены к ответственности, в том числе за счет занятий в специализированных школах.

"Перед обучением всегда есть собеседование, всегда приходит человек, с ним психолог разговаривает, спрашивает, какие мотивы, почему, что вы хотите сделать, понимает ли человек вообще. И часть людей, которым не нужно, они отсеиваются на этом этапе и в процессе разговора понимают, что это не совсем то", – поделилась Светлана Строганова, эксперт благотворительного центра.

Специалист подчеркнула, что далеко не всегда люди трезво оценивают собственные возможности и готовность изменить жизненный уклад.

Ребенок, которого отказались усыновлять, уже вернулся в Центр имени Дмитрия Рогачева, где и встретит Новый год. Состояние малыша хорошее, он находится в привычной обстановке. Сотрудники медицинского центра ищут ему семью, но будут отбирать потенциальных усыновителей более тщательно. На данный момент преимущественно рассматриваются кандидаты из Москвы и Подмосковья, которые могли бы навещать мальчика.

Тем, кто решит взять ребенка на усыновление, полагается единовременная выплата в размере 17 тысяч 479 рублей. Ежемесячные выплаты приемным семьям в Москве установлены на уровне 16 тысяч 500 рублей. Кроме того, существует порядок возмещения оплаты ЖКХ на ребенка.

