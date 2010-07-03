Школы для родителей и поддержка: как в Москве помогают приемным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Семейное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из ключевых приоритетов социальной поддержки Москвы. В столице с 2014 года действует пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых подростков и/или детей-инвалидов, напоминает портал мэра и правительства Москвы.
В столице таким семьям предоставляется просторная многокомнатная квартира по договору безвозмездного пользования на все время, пока они исполняют обязанности приемных родителей. Участниками пилотного проекта на сегодняшний день стали 39 семей. Также в столице работают школы приемных родителей. Обучение в них является обязательным условием для некровных приемных родителей или опекунов. Сейчас в Москве работают 42 школы, в них за последние три года отучились более 11 тысяч человек.
Также город предоставляет приемным родителям бесплатную юридическую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. За ней можно обратиться в 57 государственных организаций. Выплаты на содержание детей в приемных семьях сейчас составляют 16,5 тысячи рублей на ребенка в возрасте до 12 лет и 22 тысячи рублей – от 12 до 18 лет. Если в семье трое и более детей, то выплаты составляют 19,8 тысячи рублей (на ребенка в возрасте до 12 лет) и 25,3 тысячи рублей (от 12 до 18 лет). На каждого ребенка-инвалида выплата составляет 27,5 тысячи рублей.
Приемным родителям выплачивается ежемесячная материальная помощь. Сейчас размер помощи составляет 16,7 тысячи рублей за каждого приемного ребенка и 28,39 тысячи рублей за ребенка-инвалида. Также в столице возмещаются расходы по оплате ЖКУ и телефонной связи и предоставляют бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте. Дополнительно дети-сироты каждый год обеспечиваются путевками для отдыха.
Сейчас в Москве насчитывается 20 тысяч 477 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 19 тысяч 34 ребенка живут в семьях и 1443 – в центрах содействия семейному воспитанию.
"Спорная территория": "свои чужие дети"
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