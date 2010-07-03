В России могут создать черный список опекунов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума рассмотрит законопроект о недобросовестных опекунах, чтобы лишить их возможности переезжать в другие регионы и брать ребенка из другого детского дома. Как передает "Парламентская газета", законопроект депутаты рассмотрят в ближайшее время.

Проблема, которую решит черный список опекунов, это налаживание взаимодействия между органами, участвующими в судьбе приемных детей. Соответствующий документ разработан во исполнение поручения президента РФ от 7 мая 2017 года.

По Семейному кодексу, есть прямой запрет на усыновление ребенка гражданами, лишенными родительских прав. Однако выписка из решения суда о лишении прав направляется судом только в ЗАГС, из-за этого между органами нет механизма обмена сведениями о людях, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

В случае принятия законопроекта суд обяжут направлять такие выписки в органы опеки и попечительства.

"Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону", – сказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.



Кто может усыновить брошенного ребенка

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что в приемных семьях воспитывается около 400 тысяч детей и что в вопросах усыновления самое важное – это обеспечить интересы ребенка.

Ранее Анна Кузнецова заявляла, что не поддерживает законопроект, ужесточающий правила усыновления и опеки.

