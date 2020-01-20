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Происшествия

20 января, 12:48

Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Томске женщина родила в подъезде многоквартирного дома, оставила ребенка и исчезла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Новорожденную девочку нашли жильцы многоэтажки, которые позвонили в скорую помощь. Прибывшие на вызов медики осмотрели ребенка, после чего доставили в областной перинатальный центр.

В настоящее время девочка находится в отделении патологии новорожденных. Врачи диагностировали у малышки легкое переохлаждение. Уточняется, что ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся все необходимые анализы. В больнице девочка пробудет две недели.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, которую мать оставила на улице в Раменском городском округе, передадут в приемную семью. Мать ребенка рассказала, что не желала заниматься уходом и воспитанием дочери. Она намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.

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