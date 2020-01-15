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Общество

11:28

Москвичам напомнили о невозможности присваивать детям матронимы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном управлении ЗАГС напомнили, что, согласно Семейному кодексу России, регистрируются отчества, образованные от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае.

"Каких-либо исключений или дополнительных указаний на порядок образования отчества закон не содержит. В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться", – пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Отмечается, что при регистрации нужно обращать внимание на интересы ребенка, учитывая, где он будет постоянно или преимущественно проживать.

Ранее стало известно, что молодая мать из Томска решила дать своей новорожденной дочери матроним вместо отчества. Согласно Семейному кодексу РФ, отчество дается ребенку по папе, однако женщина решила поступить иначе. Журналистам она объяснила, что к такому решению ее подтолкнул поступок отца, который бросил семью еще до рождения девочки.

Женщина заявила, что у людей должен быть выбор. "Пусть рожают, дают матронимы и живут счастливо", – сказала она.

Она призналась, что до последнего момента не знала, зарегистрируют ли в ЗАГСе "матчество" или нет. Одобрение она получила лишь после того, как "по словарям пробили, есть ли мужское имя Марий".

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