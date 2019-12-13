Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей

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Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Так, в прошлом месяце на свет появились девочки с именами Джульетта и Весна.

"В октябре и ноябре детей называли старинными и необычными именами. Так, в ноябре на свет появились по одному Лукиану, Лучезару, Климентию, Игнатию, Феодору и Яромиру. В октябре 29 девочек получили имя Стефания, а 22 малышки назвали Оливия", – говорится в сообщении.

Однако наиболее распространенным именем среди мальчиков является Михаил. Так назвали свыше 470 деток. 450 девочек получили имя Анна. В списке популярных имен также значатся Александр, Максим, Мария и София.

Ранее стало известно, что в столице на свет появились четверняшки. Им дали имена Сара, Адам, Анна и Назар.