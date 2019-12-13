Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:33

Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей

общество дети

Фото: depositphotos/Bork

Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Так, в прошлом месяце на свет появились девочки с именами Джульетта и Весна.

"В октябре и ноябре детей называли старинными и необычными именами. Так, в ноябре на свет появились по одному Лукиану, Лучезару, Климентию, Игнатию, Феодору и Яромиру. В октябре 29 девочек получили имя Стефания, а 22 малышки назвали Оливия", – говорится в сообщении.

Однако наиболее распространенным именем среди мальчиков является Михаил. Так назвали свыше 470 деток. 450 девочек получили имя Анна. В списке популярных имен также значатся Александр, Максим, Мария и София.

Ранее стало известно, что в столице на свет появились четверняшки. Им дали имена Сара, Адам, Анна и Назар.

В Москве на свет появились четверняшки

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика