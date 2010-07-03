Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:54

Родившихся в Московском зоопарке альпака назвали Марсом и Халвой

животные общество

Фото: соцсети

В Московском зоопарке родились два альпака, которых назвали Маркус и Халва, сообщает пресс-служба зоосада. Кличку Марс получил самец черного цвета, который появился на свет 11 октября. 5 ноября родилась самка с рыжим мехом.

Детеныши все время еще проводят возле матерей. Полностью самостоятельными они станут в возрасте около года. У новорожденных один отец – 10-летний самец по кличке Жора, но матери разные. В этом году детеныши у альпака появились немного позже, чем обычно. Чаще всего они приносят потомство в самом начале осени или в конце лета, и у малышей есть возможность окрепнуть.

Для взрослых животных низкие температуры не страшны – альпака хорошо защищены от ветров и морозов своим густым и теплым мехом. Детенышам же сложнее адаптироваться к низким температурам. Сейчас зоологи следят за тем, чтобы детеныши чувствовали себя максимально комфортно.

Новая локация "Альпака Парк" откроется в парке "Сказка" в Крылатском 30 ноября. Мероприятие, посвященное открытию, будет проходить 1 декабря с 12:00 до 18:00. Оно будет продолжаться два дня.

Посетителей ожидают анимационные программы и фотосессии с животными. Юные посетители смогут участвовать в тематических мастер-классах и конкурсах. Победителям достанутся памятные призы от партнеров мероприятия.

Для желающих организуют игровой квест "Альпака – что мы о них знаем" – это увлекательная прогулка по парку в поисках познавательных карточек и предметов. Каждые два часа в "Альпака Парке" будут проводиться мини-экскурсии. Вечер завершится награждением победителей и флешмобом.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика