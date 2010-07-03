Родившихся в Московском зоопарке альпака назвали Марсом и Халвой

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В Московском зоопарке родились два альпака, которых назвали Маркус и Халва, сообщает пресс-служба зоосада. Кличку Марс получил самец черного цвета, который появился на свет 11 октября. 5 ноября родилась самка с рыжим мехом.

Детеныши все время еще проводят возле матерей. Полностью самостоятельными они станут в возрасте около года. У новорожденных один отец – 10-летний самец по кличке Жора, но матери разные. В этом году детеныши у альпака появились немного позже, чем обычно. Чаще всего они приносят потомство в самом начале осени или в конце лета, и у малышей есть возможность окрепнуть.

Для взрослых животных низкие температуры не страшны – альпака хорошо защищены от ветров и морозов своим густым и теплым мехом. Детенышам же сложнее адаптироваться к низким температурам. Сейчас зоологи следят за тем, чтобы детеныши чувствовали себя максимально комфортно.

Новая локация "Альпака Парк" откроется в парке "Сказка" в Крылатском 30 ноября. Мероприятие, посвященное открытию, будет проходить 1 декабря с 12:00 до 18:00. Оно будет продолжаться два дня.

Посетителей ожидают анимационные программы и фотосессии с животными. Юные посетители смогут участвовать в тематических мастер-классах и конкурсах. Победителям достанутся памятные призы от партнеров мероприятия.

Для желающих организуют игровой квест "Альпака – что мы о них знаем" – это увлекательная прогулка по парку в поисках познавательных карточек и предметов. Каждые два часа в "Альпака Парке" будут проводиться мини-экскурсии. Вечер завершится награждением победителей и флешмобом.