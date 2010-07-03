Альпака приезжают в парк "Сказка" в Москве

Фото: пресс-служба парка "Сказка"

Новая локация "Альпака Парк" откроется в парке "Сказка" в Крылатском 30 ноября, сообщает пресс-служба парка.

Мероприятие, посвященное открытию, будет проходить 1 декабря с 12:00 до 18:00. Оно будет продолжаться два дня.

Посетителей ожидают анимационные программы и фотосессии с животными. Юные посетители смогут участвовать в тематических мастер-классах и конкурсах. Победителям достанутся памятные призы от партнеров мероприятия.

Для желающих организуют игровой квест "Альпака – что мы о них знаем" – это увлекательная прогулка по парку в поисках познавательных карточек и предметов. Каждые два часа в "Альпака Парке" будут проводиться мини-экскурсии. Вечер завершится награждением победителей и флешмобом.

Парк "Сказка" находится на территории природного заповедника в Крылатском, вблизи Живописного моста. Там расположились более 20 аттракционов для взрослых и детей, единственный в городе Динопарк под открытым небом, колесо обозрения, "Хаски лэнд", всесезонный каток, "Айс Парк", картинг, замок детских квестов и многое другое.

Здесь проживают исключительно альпака двух разных пород. Одна из них – Сури – впервые приезжает в Россию из Германии. В столице появится сразу шесть животных этого вида.

Сури – самый редких вид альпака на земле. Их численность составляет менее 5%. Гипоаллергенная шерсть этих животных оценивается в разы дороже шерсти привычного для людей вида альпака – Уакайа. В парке есть четыре альпака этого вида.

Животных можно кормить и гладить (корм выдается исключительно сотрудниками парка). Альпака сами идут на встречу с людьми и радуются вниманию от гостей.

"Альпака Парк" работает круглый год. Дети до трех лет и инвалиды могут посетить его бесплатно.

Дополнительно на территории установлен кинотеатр с авторским познавательным фильмом про жизнь и среду обитания этих животных. Число посетителей не ограничено, предварительная запись не требуется.