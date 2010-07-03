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Москва 24

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Общество

16:07

Москвичи выбрали имя родившемуся на "Городской ферме" детенышу альпака

общество животные

Фото: vk.com/vdnh

Более трех тысяч пользователей приняли участие в голосовании по выбору имени для первого детеныша альпака, родившегося на "Городской ферме" на ВДНХ. На протяжении недели неравнодушные граждане предлагали в соцсетях свои варианты, сообщает пресс-служба выставки.

Из нескольких тысяч предложений были отобраны четыре варианта. Право окончательного выбора сотрудники "Городской фермы" оставили за мамой детеныша. Карточки с именами ними Фрида, Мира, Яшма и Дора прикрепили к тарелкам с кормом. Дося выбрала последнюю.

Участники голосования предлагали назвать нового обитателя фермы в честь сладостей, например, Шоколадка или Ириска. Также были варианты с именами знаменитостей – Шанель и Наоми. Некоторые предложили оригинальные варианты: Ждана (от "долгожданная") и Атонья (от испанского "осень").

Лана Культова – пользовательница, предложившая победный вариант, – получит от "Городской фермы" сертификат на посещение центра номиналом 1 500 рублей.

Увидеть Дору вместе с другими обитателями "Городской фермы" можно ежедневно, кроме понедельника. В будние дни с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни – с 10:30 до 19:30.

Альпака – одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюда. Индейцы Перу начали разводить альпака около шести тысяч лет назад. У животных теплая и легкая шерсть.

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