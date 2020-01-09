Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:52

Названы самые популярные имена для новорожденных за 2019 год

общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стало известно, какими именами чаще всего называли новорожденных в России в 2019 году. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния.

Самым популярным именем для девочек стало имя София, для мальчиков – Артем.

Помимо этого, часто малышек называли Викторией, Анной, Марией и Алисой. Мальчикам же преимущественно доставались имена Александр, Михаил и Иван.

Крайне редкими мужскими именами стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Женские имена отличились Милорадой, Феоктистой, Златославой, Капитолиной, Сентябриной, Матреной и Дивой.

Также отмечается, что с 2018 года мальчиков в нашей стране появляется на свет больше, чем девочек.

Ранее поклонники раскритиковали певицу Нюшу за странное имя дочери. Подписчики певицы среагировали на отсылку к известному мультфильму студии Disney и не удержались от шуток и критических замечаний.

Поклонники раскритиковали певицу Нюшу за странное имя дочери

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика