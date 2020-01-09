Названы самые популярные имена для новорожденных за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стало известно, какими именами чаще всего называли новорожденных в России в 2019 году. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния.

Самым популярным именем для девочек стало имя София, для мальчиков – Артем.

Помимо этого, часто малышек называли Викторией, Анной, Марией и Алисой. Мальчикам же преимущественно доставались имена Александр, Михаил и Иван.

Крайне редкими мужскими именами стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Женские имена отличились Милорадой, Феоктистой, Златославой, Капитолиной, Сентябриной, Матреной и Дивой.

Также отмечается, что с 2018 года мальчиков в нашей стране появляется на свет больше, чем девочек.

Ранее поклонники раскритиковали певицу Нюшу за странное имя дочери. Подписчики певицы среагировали на отсылку к известному мультфильму студии Disney и не удержались от шуток и критических замечаний.