Поклонники раскритиковали певицу Нюшу за странное имя дочери

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Пользователи Cети негативно восприняли необычное имя, которое певица Нюша придумала для своей дочери. Как сообщает РИА Новости, девочку назвали Симбой.

Подписчики певицы среагировали на отсылку к известному мультфильму студии Disney и не удержались от шуток и критических замечаний. Сама артистка не видит в имени ничего плохого.

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя", – объяснила свой поступок Нюша.

Она отметила, что сама официально сменила имя и рада, что они с дочкой уникальные. При этом, по словам певицы, семья рассматривала и другое имя – Мирослава. Окончательное решение было принято после рождения девочки в ноябре 2018 года.

