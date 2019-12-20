Директор Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с блогером

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал слухи о романе между певицей и блогером Давидом Манукяном, сообщают "Дни.ру".

Он отметил, что не может с уверенностью сказать, что между молодыми людьми есть чувства. Тем не менее Бузова и Манукян очень давно тесно общаются и обмениваются всевозможными смайликами в соцсетях.

"Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить", – заявил Антон.

Недавно под одним из последних снимков Бузовой в Instagram Манукян написал: "Люблю!" В ответ певица отправила мужчине три сердца.

Ранее ресторан Бузовой оштрафовали за продажу алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований. Штраф составил 100 тысяч рублей.