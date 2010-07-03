На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в Евровидении

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи об участии Ольгу Бузовой в конкурсе "Евродение". Об этом сообщили РИА Новости.

По его словам, такие сообщения можно назвать только "бредом".

Ранее известная певица заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на "Евровидении". Как следствие, в СМИ появились сообщения о том, что именно Бузова станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе.

Ежегодный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы Дункана Лоуренса в 2019 году в Тель-Авиве. Участниками состязания станут представители 41 страны.

