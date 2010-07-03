Вице-премьер Акимов хочет привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

17:03
17:03
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вице-премьер Максим Акимов призвал к современному подходу в пропаганде безопасного поведения на дорогах.
По его словам, нынешние методы вроде методических программ и учебников устарели. Сейчас нужно работать с целевой аудиторией современно, уверен он.
"У (Ольги) Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный патриотичный человек", – цитирует вице-премьера "Интерфакс".
"Надо к ней прийти, заплатить, если надо, если это канал к 15 миллионам молодых матерей", – считает Акимов.
"Сегодня у нас в соцсетях 95 миллионов пользователей, а мы там не представлены. Необходимо учитывать все современные каналы информирования", – подчеркнул он.
Кроме того, вице-премьер полагает, что нужно использовать в пропаганде безопасного поведения на дорогах вирусные ролики. Будет создана рабочая группа, а через два месяца Акимову должны будут рассказать о предложениях по теме.
Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей быть внимательнее на дорогах в первые дни нового учебного года, особенно около школ. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, четко следить за скоростным режимом, подчеркнули в ЦОДД. Там же обратили внимание на то, что возле учебных заведений действует пониженный скоростной режим.
Помимо этого, нужно обеспечить хорошую видимость машины при любой погоде. Все требования ПДД относительно включенного света фар должны соблюдаться.
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