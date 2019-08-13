"Пошлость и китч". Блокадники раскритиковали видео Ольги Бузовой

Фото: instagram.com/buzova86

Блокадники раскритиковали видео Ольги Бузовой, на котором она тщательно вылизывает тарелку после еды и называет себя "блокадницей".

Глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова осудила поступок звезды шоу-бизнеса и посоветовала ей пообщаться с людьми, которые пережили войну. "Она – житель Санкт-Петербурга, а показывает общий уровень культуры ниже плинтуса", – отозвалась она о Бузовой в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Полуголая женщина вылизывает тарелку и еще кричит: "Я – блокадница!" Какая ты блокадница? Ты даже не имеешь права называть себя этим именем", – с возмущением заявила Тихомирова. По ее словам, если бы певица "была тощая, как блокадник, со впалыми щеками, с изможденным лицом – еще понятно, можно было бы".

Как считает Тихомирова, у Бузовой "нет тормозов", так как та "работает в шоу-бизнесе, а там все шлюзы открыты". "Пошлость и китч. Это недостойно человека, который живет в городе, позиционирующем себя как культурная столица", – подытожила представитель блокадников.



Сама певица и телеведущая объяснила в Instagram, что родилась в Ленинграде и в детстве много времени проводила с бабушками и дедушками, которые рассказывали ей, "как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа".