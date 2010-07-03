Житель Анапы проиграл Баскову и Бузовой в суде

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Кунцевский суд столицы отказал в иске жителя Анапы Дмитрия Ружникова к артистам Николаю Баскову и Ольге Бузовой. Мужчина хотел взыскать с них один миллион рублей за участие в рекламе компании "Кэшбери", сообщает ТАСС.

Со слов адвоката Тимура Маршани, решения суда вскоре обжалуют.

Имеющий первую группу инвалидности Ружников доверился роликам со звездами и решил вложить 800 тысяч рублей в "Кэшбери". В итоге он лишился накоплений, которые собирал на лечение. Дмитрий решил, что в этом виноваты снявшиеся в рекламе артисты.

Компания "Кэшбери" предлагала гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов другим людям и кредитовать пользователей под залог движимого и недвижимого имущества. Кроме того, она призывала инвестировать в криптовалюту.

Центробанк не обнаружил признаков реальной экономической деятельности у компаний и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. В январе управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту "Кэшбери".

