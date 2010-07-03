Смолов настругал морковку в рот Бузовой

Футболист Федор Смолов настругал морковку в рот Ольге Бузовой, передает телеканал Москва 24. За несколько дней шоу на YouTube набрало больше трех миллионов просмотров.

Речь идет о шоу Comment Out. По задумке участникам нужно выбрать и опубликовать определенный комментарий в чужом Instagram или, в случае отказа, получить наказание.

Бузова отказалась отправлять Филиппу Киркорову злой комментарий про мамочек с детьми в самолетах и получила морковку от футболиста. Федору Смолову за отказ оставить комментарий на странице Дмитрия Нагиева пришлось сделать доброе дело – перевести 400 тысяч рублей на восстановление крыши дома культуры в селе Алтая. За такое пожертвование учреждению обещают присвоить имя футболиста.