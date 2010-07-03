Заявка на регистрацию бренда Buzcafe подана в Роспатент

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Продюсерский центр Archer Music Production's, с которым сотрудничает телеведущая, певица Ольга Бузова, подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Buzcafe. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, товарный знак регистрируется по международному классу товаров и услуг (МКТУ) № 43, что дает право открывать под данным брендом различные рестораны, кафе и столовые.

Также им предоставляется возможность под видом бренда создавать кулинарные скульптуры, украшать торты и другую еду, а также доставлять еду на дом и открывать рестораны японской кухни Washoku и Udon & Soba.

10 июня 2018 года Ольга Бузова открыла свой первый собственный ресторан в центре Москвы BUZfood. Помимо разнообразных салатов и гарниров, посетители там могут приобрести воду под личным брендом BuzAqua.