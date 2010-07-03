Менеджер Ольги Бузовой рассказал о самочувствии певицы

Информация о том, что Ольге Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах, не соответствует действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказал представитель артистки Антон Богославский.
Он отметил, что Бузова прекрасно себя чувствует, хотя 30 марта отработала два концерта.
"Так что в целом на ее самочувствии это никак не отразилось – и тогда, и сейчас она чувствует себя очень хорошо", – заявил Богославский.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ольга Бузова дала два концерта в один день. Сначала артистка выступила в Подольске, а затем отправилась в Мытищи.
Бузова отработала концерт в ночном клубе, однако в конце ей стало плохо. По словам очевидцев, она побледнела и ее под руки увели в гримерку. Артистка всегда выходила к своим фанатам после концертов, однако на этот раз не смогла.
В конце февраля жители Серпухова после концерта обрушились с критикой на Ольгу Бузову. Фанаты рассказали, что им пришлось пять часов стоять в очереди, когда сам концерт длился не более часа.
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